Polizei stoppt zwei alkoholisierte Radfahrer in Hagen

Hagen. (ots) Am späten Samstagnachmittag befuhren zwei Fahrradfahrer die Frankfurter Straße in Hagen. Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf, dass der erste in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Zudem hielt er ein Mobiltelefon in der Hand.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass beide Radler unter Alkoholeinfluss standen. Den beiden 24 und 25 Jahre alten Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Sie müssen mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.