Prächtige Dahlien

Hagen. Ein absoluter Blumenfan ist Irene Kucharczyk, die glücklich ist, wenn es auf ihrem Balkon und im Garten grünt und blüht. Dort entspannt sie sich gern und sieht ihren Enkelkindern beim Spielen zu – halt ein absoluter Sommermoment für die Hasperin – erzählt sie uns.

Haben Sie auch ein Foto für uns, in dem Sie Ihren besonderen Sommermoment festgehalten haben? Dann her damit! Entweder per E-Mail an redaktion@wochenkurier.de senden oder per Post in die Körnerstraße 45 in 58095 Hagen schicken oder persönlich dort abgeben.

Die Fotos werden in loser Folge in unserer Print-Ausgabe und im Internet veröffentlicht.