Randalierer kam in das Polizeigewahrsam

Hagen. (ots) – In der Nacht zu Mittwoch meldeten Zeugen aus dem Bereich Lützowstraße einen Mann, der mehrfach gegen parkende Fahrzeuge trat und schlug. Gegen 23.15 Uhr trafen die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich auf den 30 Jahre alten Randalierer. Der räumte die Sachbeschädigungen an vier Fahrzeugen ein. Da er deutlich alkoholisiert war, ein Vortest zeigte einen Wert von 1,8 Promille an, musste der 30-Jährige den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. An den beschädigten Fahrzeugen wurden Nachrichten hinterlassen, die weiteren Ermittlungen dauern an.