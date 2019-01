Herdecke. Ein 70-jähriger Herdecker war am 1. Januar, gegen 15.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Ender Talstraße in Fahrtrichtung Herdecker Bach unterwegs. Kurz hinter der Einmündung In der Schlage kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Brückenpfeiler. Der 70-Jährige verstarb noch vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.