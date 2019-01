Unfall beim Abbiegen und geflüchtet

Wetter. Ein unbekannter Fahrer bog am Mittwochmorgen, 9. Januar, gegen 5.45 Uhr mit seinem schwarzen PKW in Höhe der Firma Bleistahl auf die Osterfeldstraße in Richtung Hagen ab. Hierbei übersah er eine von links kommende 29-jährige Hagenerin mit ihrem Fiat, die auf der Osterfeldstraße in Richtung Witten fuhr.

Die Hagenerin musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen PKW zu verhindern. Ein 32-jähriger Iserlohner fuhr mit seinem Daimler hinter der Hagenerin, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Fiat auf.

Der Fahrer des schwarzen Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02335 / 91667000 entgegen.