Bürgerservice in Iserlohn läuft fast ohne Wartezeiten

Iserlohn. Die Wartezeiten beim Bürgerservice im Rathaus am Schillerplatz haben sich mit Hilfe der Terminvereinbarungen ganz wesentlich reduziert. Das zeigt eine erste Bilanz gut zwei Wochen nach Einführung der neuen Regelung.

Zum Vergleich: Vor der Umstellung betrug die Wartezeit für die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel in der zweiten Oktoberwoche noch durchschnittlich 12,27 Minuten und die maximale Wartezeit 128,38 Minuten. Die Terminvereinbarungen haben dazu geführt, dass sich die Wartezeiten inzwischen erheblich reduziert haben: In der zweiten Novemberwoche, also eine Woche nach Einführung der neuen Regelung, warteten die Besucher durchschnittlich 1,23 Minuten und maximal 9,30 Minuten bis zur Bearbeitung ihres Anliegens. Das ergab eine Auswertung der Statistik des Bürgerservices, der zudem eine Verbesserung der eigenen Arbeitsabläufe verzeichnet. Die Rückmeldungen der Besucher waren überwiegend positiv.

Ein Termin kann bequem von zu Hause aus gebucht werden, entweder unter Tel. 02371 / 217-1700 oder über die Homepage der Stadt Iserlohn, sowie persönlich während der Öffnungszeiten bei der Information im Foyer des Rathauses. Die Besuchstermine sind bis zu vier Wochen im Voraus buchbar.

Sollte ein einmal gebuchter Termin nicht wahrgenommen werden können, bittet der Bürgerservice um kurze Mitteilung, damit der Termin dann für andere Besucher wieder freigeben werden kann. Wer spontan den Bürgerservice aufsuchen möchte, kann sich an die Info im Rathausfoyer wenden und nach einem freien Termin am selben Tag erkundigen. Wer kurzfristig einen Termin buchen möchte, schaut am besten morgens ab acht Uhr in die Online-Terminvergabe auf der städtischen Homepage. Sollten am selben Tag noch Termine frei sein, sind diese bis zu fünf Minuten vorher buchbar.

Wer einen Termin gebucht hat, muss zum vereinbarten Besuch im Bürgerservice seinen Identitätsnachweis (Personalausweis/Pass) und seine Terminbestätigung mitbringen, außerdem die für sein Anliegen ggf. weiteren notwendigen Unterlagen. Der Bürgerservice am Schillerplatz ist nun montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 7 bis 13 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.