Damit Kinder in die Ferien fahren können

Hemer/Iserlohn. „Mit dieser Summe haben wir nicht gerechnet“, sagt Erich Reinke, Geschäftsführer des evangelischen Jugendreferats Iserlohn. Er ist erfreut, als er einen Scheck über 1.222 Euro für das Spendenprojekt „Jedes Kind braucht Urlaub“ überreicht bekommt. Denn soviel ist bei dem vierten Charity-Dinner in der Ebberg­kirche im November zugunsten des Freizeitenprojekts des evangelischen Jugendreferats Iserlohn zusammengekommen.

Dank der rund 50 Spenderinnen und Spender können auch im kommenden Sommer wieder mehrere Kinder und Jugendliche auf eine Freizeit mitfahren, obwohl es sich deren Eltern eigentlich nicht leisten könnten.

Denn auf eine Freizeit zu gehen, heißt mehr, als frei zu haben: Die Kinder und Jugendlichen erfahren, dass sie dazu gehören und nicht länger am Rande der Gesellschaft stehen. Nicht selten entstehen Freundschaften und die Kinder nehmen Impulse mit nach Hause.

Das gute an diesem Projekt ist, dass bereits ein verhältnismäßig kleiner Betrag schon viel helfen kann: So kann mit bereits 20 Euro einem bedürftigem Kind ein Tag Urlaub in einer Ferienfreizeit des evangelischen Jugendreferates Iserlohn finanziert werden. In den vergangenen drei Jahren konnte so mehr als 50 Kindern eine unvergessliche Ferienzeit ermöglicht werden. Dank des Teams der Stadtkirchenarbeit Hemer um Barbara Feldhoff und Gottfried Pielhau, die das Charity-Dinner ausgerichtet haben, wird es auch in Zukunft viele strahlende Kinderaugen bei den Ferienfreizeiten geben. Die Planungen für die Freizeiten 2019 sind bereits im vollen Gange. Der Freizeitprospekt wird bald erscheinen und in den Kirchengemeinden des evangelischen Kirchenkreises ausliegen. Es kann auch im Jugendreferat (jugendreferat@juenger-iserlohn.de) angefragt werden. Freizeitanmeldungen sind ab Januar möglich.

Kinder haben ein Recht auf Urlaub. Machen Sie mit: Schenken Sie Urlaub. Das evangelische Jugendreferat Iserlohn freut sich über jede Spende auf das Spendenkonto bei der Bank für Kirche und Diakonie (Kreiskirchenkasse Iserlohn, IBAN: DE 89350601902001169028, Verwendungszweck: AZ. 112008) und die Kinder, die den Urlaub so dringend benötigen, danken es mit einem Lächeln.