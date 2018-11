Letmathe. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Gartenbaufirma am Stenglingser Weg einzubrechen. Sie durchtrennten ein Stromkabel und machten sich am Schloss eines Lagercontainers und an einem gesicherten Garagentor zu schaffen.

Die Polizei in Letmathe bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.