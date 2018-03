Frauenfest in Hemer mit Kat und DJane Sandra Moore

Hemer. Auch den Weltfrauentag 2018 begehen Hemeranerinnen mit „ihrem“ Frauenfest im Jugend- und Kulturzentrum am Park. Am Freitag, 9. März, beginnt die Feier um 19.30 Uhr.

Hemers Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg und Martin Hofmann vom städtischen Kulturbüro laden in Kooperation mit Ingo Grün-Event zu diesem Frauenfest in die Parkstraße 3 ein, an dem erstmals auch das Betreuungs-Team um Kirsten Bartke-El Massouab und Bewohnerinnen der neuen Kommunalen Erstaufnahmerichtung mitwirken.

Besonders dürfen sich die Frauen auf das Düsseldorfer Künstlerinnen-Duo „Kat und Sandra Moore“ freuen. Die Sängerin Kat Moore ist bereits zum zweiten Mal zu Gast beim Hemeraner Frauenfest, und ihr erster mitreißender Auftritt ist dem Publikum in bester Erinnerung geblieben: „live Music at its best”, präsentiert von einer charmanten, charismatischen Künstlerin, die auch mit Blues und Gospel zu begeistern weiß.

In diesem Jahr wird sie den musikalischen Part gemeinsam mit DJane Sandra Moore gestalten, womit wieder beste Stimmung garantiert ist.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Das Fingerfood-Buffet ist im Eintrittspreis von 14 Euro enthalten. Karten (ohne Sitzplatzgarantie) sind ausschließlich im Vorverkauf an der Infostelle des Rathauses erhältlich, eine Abendkasse wird nicht eingerichtet.

Für Fragen steht die Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg unter Tel. 02372 / 551-211 zur Verfügung.