Altena. Eine 29-jährige Altenaerin versuchte am vergangenen Samstag, 22. Dezember, in einem Iserlohner Warenhaus am Schillerplatz, Wollmützen und Schal zu stehlen. Sie hatte die Ware in einer Umkleidekabine am Körper versteckt. Eine Mitarbeiterin fand jedoch abgerissene Etiketten. Als die Frau das Warenhaus verlassen wollte, wurde sie von anderen Mitarbeitern gestoppt.