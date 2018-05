Iserlohn. Die Roosters haben das 21 Jahre alte Stürmer-Talent Julian Lautenschlager unter Vertrag genommen. Der gebürtige Regensburger hat am Seilersee einen Jahresvertrag unterzeichnet und will sich nun seine Sporen in der Deutschen eishockey-Liga (DEL) verdienen.

„Julian ist ein hervorragendes Talent, das in der Oberliga nicht nur sehr erfolgreich gepunktet hat, sondern auch erkennen ließ, dass er über ein großes Maß an Spielintelligenz verfügt“, sagt Roosters-Manager Karsten Mende.

Lautenschlager startete seine Karriere in seiner Heimatstadt beim EV Regensburg, wurde dort 2012 Meister in der Jugend-Bundesliga. In der Saison 2013/2014 wechselte der Niederbayer zur Düsseldorfer EG, spielte dort in der DNL und bestritt seine ersten Spiele im Seniorenbereich.

In den letzten zwei Spielzeiten gehörte er fest zu Kader des ESC Moskitos Essen in der Oberliga, machte in der letzten Saison 49 Partien, erzielte dabei 28 Tore und bereitete weitere 27 Treffer vor. „Ich freue mich sehr über die Chance, die man mir am Seilersee gibt und hoffe, dass ich mich in die Mannschaft der kommenden Saison spielen kann“, so Lautenschlager.

„Ich freue mich sehr, Julian dabei begleiten zu können, sich persönlich weiter zu entwickeln. Er hat das Talent, dass es braucht, in dieser Liga zu spielen – jetzt geht es darum Erfahrungen zu sammeln“, betont Cheftrainer Rob Daum.