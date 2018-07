Iserlohner Sommernächte am Ausweichort: Viel Programm auf dem Kühn-Platz

Iserlohn. (as) Lauschig sollen sie wieder werden. Doch in diesem Jahr finden die Iserlohner Sommernächte nicht auf dem Marktplatz statt. Für die Dauer der Baumaßnahmen in der Innenstadt hat die sommerlich-leichte Veranstaltungsreihe eine neue Heimat auf dem Fritz-Kühn-Platz gefunden.

Eine neue Heimat mit dem gewissen Etwas: Denn hier können die Organisatoren, jedenfalls was den Platz betrifft, aus dem Vollen schöpfen. Es gibt mehr Sitzplätze zu „Genuss Pur“ und auch mehr Platz für die Wirte. Eine größere Bühne ermöglicht ausgefallenere Bühnenshows und bekanntere Bands oder Musikprojekte. Dafür wäre der Marktplatz immer zu klein gewesen.

Zum Auftakt am Samstag, 21. Juli, heißt es „Iserlohn goes 50th“. Wieder tauchen die Veranstalter und auch die Besucher tief ein in die 50er Jahre. Tanz, Mode und Oldtimer bilden eine zauberhafte Kulisse für Bands wie die „Sweet­hearts“ oder „Bopping B“, die die deutsche Wirtschaftswunderzeit auch mit Rockabilly auf die Bühne bringen.

Neu zum Sommernächte-Programm gehört das Pagan-Festival am Freitag, 27. Juli, auf dem Musik erklingt, wie sie vielleicht damals von mittelalterlichen Spielleuten zu hören war. „Comes Vagantes“ ziehen als Spielleute über den Platz und holen die alten Zeiten der mittelalterlichen Jahrmärkte nach Iserlohn.

Für Musik sorgt ab 20 Uhr auch die Formation Mythemia. Mit vielerlei Instrumenten untermalt die Band ihre Geschichten von fernen Landen.

Das Folk-Festival wird am Samstag, 28. Juli, gefeiert. Beginnen wird dieser Abend mit der „Killkenny-Band“, die traditionelle irische Folk-Songs serviert. Eine etwas andere Farbe bringt die Gruppe Tir Nan Og auf die Bühne. Der Begriff Tir Nan Og stammt aus dem Gälischen. Es ist der Name für das „Land der ewigen Jugend“, Das Sextett hat schon so manche internationale Bühne geentert und heizt den Gästen regelmäßig ein mit

kreativem Irish und Celtic Folk-Rock, Beats die in die Füße und Texten, die in die Kehle gehen.

Operette unter freiem Himmel

Genuss Pur, das Genießerfest lockt vom 2. bis zum 5. August auf den Fritz-Kühn-Platz.

Ein Mix aus großen Bands, Straßentheater, Stelzenläufern, ein riesiges Kinderfest, ein Gottesdienst und vieles mehr bildet den Rahmen rund um die kulinarischen Angebote auf dem Platz.

Natürlich lockt das Genießerfest mit Musik. Hochkarätige Bands werden erwartet. Am Samstagnachmittag gibt‘s zudem Blasmusik und eine Operette unter freiem Himmel.

Ein Streichquartett und fünf Sängerinnen beziehungsweise Sänger laden ihr Publikum, das auf den Treppen Platz nehmen kann, ein, den „Vogelhändler“ zu entdecken. Der Sonntag steht natürlich wieder im Zeichen der Familie. Ab 11.30 beginnt das große Kinderfest mit Mitmachzirkus, Kinderschminken, Luftballonzauberei, der Feuerwehr, Hüpfburgpark und vielem mehr.

Der Schlusspunkt der Sommernächte am 24. und 25. August ist eigentlich eher ein Ausrufezeichen. Weit über 60 Musiker werden den Beatgarden zum Kochen bringen. „The Magic Mumble Jumble“ präsentiert Weltmusik vom Allerfeinsten. Einflüsse aus Folk, Pop, Indie und Jazz und eine farbenfrohe Instrumentierung fügen dem Grau jeder Stadt, in der die Band auftritt, einen nachhaltigen Farbklecks hinzu.

Mit Spannung erwarten können die Iserlohner auch die Funk- und Soul-Formation Jam Connection.

Für den Samstag wiederum haben sich Virgin und die Peewee Bluesgang eine Horde von Musikern eingeladen, die bunter nicht sein kann. Insgesamt fast 30 Musiker tummeln sich an diesem Tag auf der Bühne. Unter der künstlerischen Leitung von Thomas Hesse wird der Fritz-Kühn-Platz vier Stunden lang beben.

Mehr von den Sommernächten lesen Sie in den kommenden Wochenkurier-Ausgaben.