Jede Menge Ferienspaß

Schwerte. Für Schwerter Kinder gibt wieder ein umfang- und abwechslungsreiches Programm im Rahmen des Ferienspaßes, das die Beschäftigten vom Jugendamt organisiert haben. Viele tolle Angebote, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen locken und machen schon beim Stöbern Lust auf mehr. Diesmal stehen insgesamt 52 verschiedene Veranstaltungen zur Auswahl, zu denen Eltern ihre Kinder anmelden können. Auch das neue Schwerter Spielmobil platziert sich in den Sommerferien für alle Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren von montags bis freitags, jeweils 13 Uhr bis 17 Uhr an verschiedenen Standorten in Schwerte.

Programmheft

Am besten machen sich die kleinen und großen Ferienspaßfreunde aber selbst ein Bild von den einzelnen Angeboten und Veranstaltungen. Denn wie in den letzten Jahren gibt es natürlich auch jetzt wieder ein kleines Ferienspaß-Programmheft, in dem alle Aktionen aufgeführt sind. Auf insgesamt 48 Seiten finden sich alle Termine genauer beschrieben mit Daten, Uhrzeiten und Treffpunkten sowie wichtigen Informationen. Auch der Einsatzplan des neuen Spielmobils ist in dem Heft enthalten.

Erhältlich ist das Programm in allen Schwerter Grundschulen, dem Kinderhort des DRK, in der Volkshochschule, der Stadtbücherei, in allen Jugendzentren sowie an der Information des Rathauses I. Auch auf der Homepage der Stadt Schwerte unter www.schwerte.de/rathaus kann das Programm in dem Anliegen „Ferienspaß“ eingesehen werden. Zum direkten Link: http://stadt.schwerte.de/verwaltung/anliegen-von-a-z/dienstleistung/show/ferienspass/

Anmeldetag ist Samstag, 30. Juli

Bevor es jedoch losgehen kann, müssen die Kinder für die jeweilige Veranstaltung angemeldet werden. Dabei müssen die im Programmheft angegebenen Altersbegrenzungen unbedingt beachtet werden. Um auch allen berufstätigen Eltern bessere Anmeldezeiten bieten zu können, wurden die Zeiten hierfür speziell eingerichtet. So ist der Anmeldetermin in diesem Jahr: Samstag, 30. Juni in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Das Jugendamt der Stadt Schwerte hat dann im Foyer des Rathauses am Stadtpark, Am Stadtpark 1, ein eigens für die Anmeldung vorgesehenes Büro eingerichtet, wo die Anmeldungen entgegen genommen werden. Die Vergabe der Wartenummern beginnt um 8.30 Uhr. Telefonische Anmeldungen sowie Anmeldungen per E-Mail können leider nicht berücksichtig werden. Der Restkartenverkauf findet nach dem Anmeldesamstag jeweils montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr in Raum 005 im Rathaus am Stadtpark statt.

Ermäßigung

Für Kinder, deren Eltern Hilfe zum Lebensunterhalt oder Leistungen der ARGE beziehen, gibt es nach Absprache eine Ermäßigung bei den Aktionen. Hierauf sollte jedoch schon bei der Anmeldung hingewiesen werden. Auch Kinder mit Behinderung sollen natürlich auch am Ferienspaß teilnehmen können, sofern das organisatorisch möglich ist. Daher werden interessierte Eltern gebeten, sich vorab telefonisch bei dem Organisationsteam zu melden.

Für Fragen und Informationen zu allen Angeboten und allgemeinen Auskünften zum Ferienspaß steht Elvira Würzebesser vom Jugendamt unter Tel. 02304 / 104-377 oder per E-Mail unter elvira.wuerzebesser@stadt-schwerte.de zur Verfügung.