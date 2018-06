Schwerte. Die beiden Musiker waren bislang ein einziges Mal in Schwerte – letztes Jahr auf dem Sommerfest auf der Heide. Dieses Jahr gestaltet das Duo „Tierra Negra“ am Samstag, 16. Juni, ab 20 Uhr ein abendfüllendes Programm mit dem Titel „Summer Stories“ am gleichen Ort – in der Kulturkneipe Auf der Heide.

Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Raughi Ebert und Leo Henrichs schaffen in ihrer Musik eine einzigartige Verbindung von Folklore und Lounge, von der Rumba-Tradition der südfranzösischen Camargue bis zum Flamenco Spaniens.

Das Duo hat bereits zahlreiche Konzerte in den USA, Kanada, Korea, China und Singapur gegeben, darunter Gastspiele auf bedeutenden Festivals und in großen Metropolen.