Stadtmedaille der Stadt Schwerte für Engagament im Ehrenamt

Schwerte. Mit der Stadtmedaille der Stadt Schwerte wurde jetzt erneut ehrenamtliches Wirken in der Stadt Schwerte ausgezeichnet. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Katholischen Akademie überreichte Bürgermeister Dimitrios Axourgos gemeinsam mit seinen Stellvertretern, Klaus-Jürgen Paul und Ursula Meise die Auszeichnung gleich vier Mal.

Vier Auszeichnungen

Die Stadtmedaille geht in diesem Jahr nach einstimmigem Beschluss des Rates der Stadt an den Hanseverein, das Freizeitteam Ergste, die Arbeitsgemeinschaft Schwerter Frauengruppen sowie die Schwerter Lesepaten.

Bürgermeister Dimitrios führte in seiner Ansprache aus: „Unzählige Menschen in unserer Stadt setzen sich ein für die Menschen in unserer Stadt. Ganz gleich ob in Vereinen und Organisationen, im Lichte der Öffentlichkeit oder unentdeckt: Ihnen allen gebührt der Dank der Stadt Schwerte für das, was Sie tun. Die Menschen, die nun geehrt werden, stehen stellvertretend für die vielen anderen, die ebenfalls unserer Stadt und den Menschen, die hier leben, Gutes tun.“

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung, die von Jörg Przystow moderiert wurde, durch die Musikschule Barbara Stanzeleit. Bereits seit dem Jahr 2001 wird die Stadtmedaille an Bürgerinnen und Bürger quer durch alle Bereiche, in denen ehrenamtliches Engagement geleistet wird, überreicht. Sie ist nach dem Ehrenring die zweithöchste Auszeichnung, die die Schwerte zu vergeben hat.