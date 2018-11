Schwerte. Am Donnerstag, 29. November, sind Unbekannte zwischen 11.15 und 18.15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Graf-Adolf-Straße eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten sie ins Gebäude. Innen durchsuchten sie alle Räume. Zur Beute kann noch nichts gesagt werden. Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.