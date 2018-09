Hagen. Erwartungsvolles Gedränge, geduldiges Schlange-Stehen und leuchtende Augen: Das gab es am Dienstag, 25. September, bei der Autogrammstunde der Iserlohn Roosters in der Filiale der Märkischen Bank in der Hagener Rathaus-Galerie. Um ihre Helden aus der Eishalle am Seilersee aus nächster Nähe zu sehen, waren zahlreiche große und auch kleine Eishockey-Fans gekommen. Beim Preisausschreiben konnte ein Glückspilz ein Original-Trikot mit den Unterschriften der Mannschaft gewinnen.