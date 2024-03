Tansanit Wirkung: Erfahren Sie alles über den wunderbaren Stein der spirituellen Transformation

Tansanit wird in der Edelsteintherapie zur Förderung von emotionalem Gleichgewicht, zur Stärkung der Intuition und zur Unterstützung der spirituellen Entwicklung eingesetzt.

Es ist wichtig, den Tansanit an einem sicheren Ort aufzubewahren, um Beschädigungen zu vermeiden. Am besten bewahren Sie ihn in einem weichen Tuch oder einer Schmuckschatulle auf.